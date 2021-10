Incendie sur un bateau à Port-en-Bessin

Les sapeurs-pompiers de Bayeux sont intervenus aux premières heures de ce vendredi 10 janvier sur les quais de Port-en-Bessin pour un début d'incendie. Ils ont été alertés à 9h02 pour un départ de feu dans le local batteries d'un chalutier de Dieppe, Le Jennivic, amarré au quai à proximité du centre de marée.



Un membre de l'équipage était en train d'effectuer des réparations lorsque l'incendie s'est produit. L'homme s'était absenté quelques minutes pour récupérer du matériel et a découvert l'incendie à son retour. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que l'incendie avait été maîtrisé par l'équipage du port Nordiste.



D'importants moyens ont été projetés sur place pour éviter que l'incendie ne se propage à d'autres chalutiers amarrés autour. Un fourgon pompe-tonne et une ambulance de Bayeux, un véhicule de commandement, un fourgon de Balleroy, un fourgon de Trevières et des plongeurs de Caen faisaient partie du dispositif mobilisé ainsi que les sauveteurs aquatiques de Bayeux pour assurer la sécurité des secouristes.



L'incendie a fait d'importants dégâts à l'intérieur du navire. Des dégâts qui devraient probablement immobiliser l'équipage en pleine pêche à la coquille en Baie de Seine et engendrer du chômage technique.

FO pour le Bessin Libre