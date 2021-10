50165. Municipales : Gaëlle Fagnen tête de liste à Donvile-les-Bains

A 43 ans, la native de Granville, docteur en biologie, responsable communication et marketing à la Chambre d'agriculture de la Manche mènera une équipe de 12 femmes et 11 hommes parmi lesquels des conseillers sortants Elisabeth Gogo, Maryse Boucey et Roland Lecuir.

A nos confrères de la Manche Libre, La candidate a déclaré "avoir envie de s'investir dans cette vie publique pour être dans l'action plutôt que dans la discussion", se qualifiant comme quelqu'un de "réfléchi", "rigoureux" et "méthodique". Cette deuxième liste viendra concurrencer celle du maire sortant, Jean-Paul Launay.