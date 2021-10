Le jury de "The Voice" reprend "Bohemian Rhapsody" de Queen

A chaque nouvelle édition, le jury de "The Voice" a pris pour habitude d'offrir une reprise aux internautes. Après "Rolling in the Deep" d'Adele et "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman, les quatre coachs ont choisi cette année "Bohemian Rhapsody" de Queen.

L'occasion pour les inconditionnels de l'émission de découvrir Mika, nouveau juré qui remplace le temps d'une édition Louis Bertignac. A partir de samedi, il aura droit à son fauteuil rouge, aux côtés de Garou, Jenifer et Florent Pagny.

Le lancement de la troisième saison parviendra-t-elle à battre le record rencontré par le premier épisode de l'édition précédente. L'an dernier, 9,3 millions de personnes avaient assisté au démarrage de "The Voice".

Pour découvrir la reprise de "Bohemian Rhapsody" : Wat.tv/video/jenifer-mika-garou-florent-6lbrx_4cw81_.html