Volley : une reprise musclée pour les Loups de Canteleu-Maromme

A Avignon, le dernier match aller de la saison avait des allures de chocs entre le leader normand et son dauphin du sud. Les Loups n’ont pas démérité, loin de là, et ont tout de même prouvé qu’ils avaient les armes pour prétendre au titre. Mais Avignon, devant son public, a réussi à arracher la victoire au tie-break (3-2 : 25-21, 25-23, 17-25, 22-25, et 20-18), reprenant la tête du championnat par la même occasion. Canteleu-Maromme se retrouve troisième.

Les Loups n’en restent pas moins ambitieux. “Est-ce que Rouen Métropole ne pourrait pas s’offrir une équipe de volley en Ligue A ? Aujourd’hui les Loups vont peut-être me permettre d’atteindre ce qui est mon objectif depuis 35 ans”, confessait Bernard Bourbon, président de Canteleu Maromme, en fin d’année.

Place désormais à la seconde partie de la saison. Les Loups se déplacent ce vendredi 10 janvier du côté de Saint-Brieuc (14e).