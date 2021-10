Sortir en région : jeudi 9 janvier

CALVADOS

Les soldes d'hiver ont démarré mercredi et ce pour une durée de 5 semaines. Vous allez pouvoir faire de nombreuses affaires dans les commerces près de chez vous entre -10 et -50% lors de la première démarque. Exceptionnellement les commerces de la ville de Caen seront ouverts ce dimanche 12 janvier. Plus d'infos sur vitrines-caen.fr

Ce jeudi soir à 21h à la Poterne à Caen il y a du jazz avec le Cédric Granelle quartet. Retour du pianiste romantique ! Standards et compositions pour piano, saxophone ténor, contrebasse et batterie.

La comédie de Caen présente demain vendredi soir "Chapitres de la chute : un jour comme celui-ci" au théâtre d'Hérouville. Partant des trois frères juifs bavarois débarquant dans l'Alabama pour vendre du schmatès jusqu'à la création d'un empire : la banque d'investissement multinationale Lehman Brothers, quatrième banque des Etats-Unis au moment de sa faillite en 2008, la pièce est un feuilleton en trois parties. Elle va se développer sur plusieurs générations pour mettre en scène près de deux siècles de capitalisme américain. C'est un conte moderne écrit par un obsessionnel du détail. Comme dans un bon polar, il manie l'art du suspens et s'amuse du rôle de l'inattendu et du coup de hasard qui fait basculer le destin. Avec un plaisir certain, nous croisons sans cesse la petite (intime et familiale) et la grande histoire. RDV demain vendredi à 19h30.

MANCHE

Le CPIE du Cotentin vous propose de mieux connaître, grâce à la conférence d'un jardinier passionné, l'importance des algues comme engrais naturel pour obtenir de beaux légumes au potager. Rendez-vous vendredi à 20 h 30 Maison de l'Environnement à Lessay (salle des gîtes). Gratuit.

Il y a de la danse proposée au théâtre de la butte à Cherbourg. La forêt ébouriffée sera présentée à 10h00 et 14h30. Vous serez emportés dans un univers merveilleux où la forêt envahit la tête du jeune héros. Symbole de l’espace initiatique à traverser, la forêt demande à être explorée, apprivoisée pour mieux se connaître, enfin ! En s’appuyant sur l’univers enchanteur de Mélusine Thiry qui mêle conte, mobiles lumineux et créations vidéo, les frères Ben Aïm nous font traverser la forêt de Racine et grandir avec lui dans la douceur et le plaisir.

Et à Saint-Lô samedi, il y aura un stage de danses du Pays de Galles et de danses keili. C'est organisé par Saint-Lô animations loisirs samedi de 14h30 à 18h. Les inscriptions se déroulent en ce moment.

ORNE

Atelier plessis et plessage à Nocé vendredi. Il vous permettra de découvrir le principe du plessage et du plessis ou l'art d'entrelacer des végétaux vivants et morts (saule, branches issues de taille de haies…). Grâce à diverses réalisations créées in-situ (clôtures végétales, haies sèches (aussi appelées haies benjes), haies vivantes...), vous apprendrez des techniques que vous pourrez ensuite reproduire dans votre propre jardin.

Lors de cet atelier, Franck Viel apportera également des conseils pratiques pour l'entretien de ces réalisations. Sur réservation à la maison du parc de Nocé. Ce sera de 14h à 17h.



Et puis il y a du théâtre chanté qui vous est présenté samedi à Rai. C'est un opéra comique en 3 actes. L'action se passe à la fin du 17ème siècle en Normandie. Retrouvez humour et chants traditionnels à partir de 20h30 à la salle do rai mi.