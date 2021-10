8 ans de prison pour 2 détenus de Condé sur Sarthe

Le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné ce mercredi après-midi 8 janvier 2013 en comparution immédiate à 8 ans de prison supplémentaires Fabrice Marius Boromée et Rachide Boubala, les 2 détenus du centre pénitentiaire d'Alençon/Condé sur Sarthe qui avaient pris un jeune gardien en otage, le 30 décembre dernier.

Avant ces faits, le 1er : 33 ans, n'était libérable qu'en 2024 ; il a déjà fréquenté 83 établissements pénitentiaires. Le second, 37 ans, n'était libérable qu'en 2031...

Les 2 étaient inculpés pour arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire d'otage, et violence aggravée sur 2 surveillants par au moins 3 circonstances : usage d'arme, en réunion, préméditation, sur dépositaire de l'ordre public. La préméditation n'a finalement pas été retenue.

L'audience de cet après-midi s'est tenue sous bonne garde du Raid et du GIPN :

C'est dans la zone « socio », au sortir de la bibliothèque du centre pénitentiaire, qu'ils ont pris un surveillant en otage, un couteau artisanal sous la gorge; « sans préméditation », assurent les 2 détenus : « nos regards se sont croisés », et ça a a suffit à se comprendre.

Ils ont obligé un second surveillant à ouvrir une salle de classe où ils se sont réfugiés et où ils ont ligoté le gardien avec ses lacets. Les 2 détenus voulaient être transferrés dans d'autres prisons: "soit ils font ce qu'on veut. Soit on jouera aux cartes tous les 3 au ciel", menacent les 2 détenus.

Le surveillant pris en otage témoigne a la barre du tribunal: "ils m'ont expliqué que si on devait en finir, ils savaient où me toucher avec leur couteau... ça durerait 1m .... ça saignerait beaucoup..."

Au final, les Eris (forces spéciales pénitentiaires) sont intervenues, mais c'est la directrice-adjointe du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe qui a négocié, promettant leur transfert aux 2 preneurs d'otage, qui ont alors cessé leur action.

Depuis, les 2 détenus sont respectivement à Rennes et à Rouen. Ils y sont retournés ce soir. Pour 8 années supplémentaires.