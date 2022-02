Perturbations à Caen en raison de la neige

La neige s'est invitée toute la journée en Basse-Normandie. La région est placée en vigilance orange à la neige et au verglas depuis le mardi 5 janvier 16h. Elle le restera au moins jusqu'au jeudi 6 janvier, à 6h.

Selon les endroits en Basse Normandie, la couche a atteint entre 3 et 15 centimètres. La circulation a été au ralenti dès 14 h dans le centre-ville de Caen. Résultat, le trafic des tramway et des bus a été interrompu ce mercredi 6 janvier après-midi. Il sera fortement perturbé le jeudi 7 janvier, selon le réseau Twisto.

De plus, le ramassage des ordures sera fortement perturbé dans l'agglomération caennaise ce jeudi 7 janvier et les transports scolaires ne seront pas rétablis

Enfin, l'aéroport de Caen Carpiquet a été fermé le mercredi 6 janvier. Sa réouverture est prévue le jeudi 7 janvier au matin.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire