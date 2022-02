Perturbations sur le périphèrique de Caen

Avec la neige, d'importants ralentissements se sont formés sur le périphérique de Caen. Des perturbations ont été enregistrées et cela notamment sur la voie extérieure, entre Colombelles et Ifs. La neige fondue sur le bitume est en train de verglacer en ce mercredi 6 janvier, en début de soirée. Plusieurs poids-lourds se sont mis en portefeuille et bloquent la circulation. Cela occasionne de nombreux bouchons. Une dépanneuse devait intervenir dans la soirée. Des difficultés ont aussi été signalés autour du viaduc de Calix en ce début de soirée.