Les Torps fêteront leurs 10 ans de carrière sur scène à Caen

Après avoir sillonné leur région Normande depuis 2003, les TORPS ont au fil des ans peaufiné leurs chansons et foulé des scènes de plus en plus prestigieuses. Le groupe s'est même produit à l'étranger en passant par le Québec et une tournée européenne.

Connus et reconnus du public normand, les musiciens ont pu enflammer la scène du Tendance Live à deux reprises. Guitare, basse, batterie, clavier accompagné d’un violon et de percussions... le mélange des genres produit des rythmes endiablées. Pour embrasser leurs 10 ans de carrière le groupe se produit sur la scène de l'espace Tandem de Caen le 8 février prochain.

Ecoutez Jérôme membre fondateur des Torps au micro de 100% Ouest.