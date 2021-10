Le Mont-Saint-Michel est le 157e endroit le plus photographié dans le monde

Sightsmap est un site internet se présentant sous la forme d'une carte interactive sur laquelle sont visibles les lieux les plus photographiés du monde. Pour établir un classement, il se fonde sur les photos publiées par les internautes des quatre coins du globe sur le site Paranomio. Des photos géolocalisées lorsqu'elles sont postées sur ce site de partage.

Sur la base de ces résultats, il ressort donc que le Mont-Saint-Michel a été le 157e site le plus photographié dans le monde. Il se classe premier en Normandie, juste devant Honfleur (286e dans le monde) et le cimetière américain de Colleville-sur-Mer (420e dans le monde).

Au niveau national, pas de grande surprise puisque la ville de Paris et la Tour Eiffel se placent en tête des sites français les plus photographiés. Elles se classent au 4e rang mondial juste derrière New York, Rome et Barcelone.