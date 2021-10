Coup de coeur 100% Ouest : Kiinshasa en concert à Caen

Évoluant au sein d'une scène caennaise en ébullition, Matthieu Soinard, ex-Chocolate Donuts et guitariste de Granville, nous dévoile son projet folk solo avec Kiinshasa. Il nous offre une pop-folk menée par une voix vive et chaleureuse. On a pu le découvrir en toute délicatesse avec son remarquable premier morceau Trains (are just passing by) mais aussi plus récemment sur des morceaux réalisés avec Fireworks.

Allez applaudir Kiinshasa le samedi 11 janvier au bar le Chef Raide à Caen dés 19h00, toutes les infos ici