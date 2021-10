50639. Dakar 2014 : MD Rallye sport dans le rythme

Le leader de l'équipe d'Antoine Morel a terminé l'étape du jour à la même place que la veille. Un quinzième position qui lui permet de gagner une place au classement. Pascal Thomasse est désormais 14ème à 48'38 du leader Stéphane Peterhansel. Tout se passe bien aussi pour Pierre Lachaume et Pierre Vasseur, dont les buggys se classent respectivement 21e et 25ème à San Rafael. Au général, les deux Pierre se talonnent Vasseur est 22ème et Lachaume 23ème. Les deux hommes n'étaient séparés que de 31 secondes avant le départ, mardi 7 janvier, de la 3ème étape vers San Juan.

Les ouailles d'André Dessoude sont plus en retrait pour le moment mais le Dakar est long et tout peut changer notamment pour le leader du team. Régis Delahaye, en grandes difficultés ce lundi 6 janvier, était attendu au bivouac dans la nuit de lundi à mardi. Celui qui s'en tire le mieux chez les rouges, c'est Frederic Chavigny 40ème au général à déjà plus de 2h30 du leader....

Ce mardi 7 janvier, 3ème étape entre San Rafael et San Juan...