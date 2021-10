Musées : 470 000 visiteurs à Bayeux en 2013

Avec 80 000 entrées payantes en 2013 contre 66 500 en 2012, le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie enregistre une fréquentation en hausse de 20%. "Ce très bon résultat prouve que la thématique du Débarquement et de la Bataille de Normandie reste une valeur sûre", estime la Ville de Bayeux.

Avec près de 470 000 visiteurs, l’année 2013 a connu une bonne fréquentation des musées bayeusains. L’offre élargie par l’ouverture du MAHB et la mise en place des billets jumelés et triplés ont permis l’obtention de chiffres satisfaisants dans un contexte régional et national très difficile qui voit la baisse du nombre de visiteurs dans tous les sites emblématiques. C’est près de 31 000 entrées qui ont été générées par le système des billets jumelés et triplés.

Ouvert depuis le 22 mars 2013 dans les murs du Palais Episcopal, le Musée d’art et d’histoire Baron Gérard (MAHB) a lui reçu 36 000 visiteurs en 9 mois.

Enfin, la Tapisserie de Bayeux enregistre 351 000 entrées dont 87% payantes. "C’est 6% de moins qu’en 2012", indique la Ville. "Le contexte de crise et la mauvaise santé du tourisme familial constitue un facteur majeur de ce résultat".