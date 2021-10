En 2011, Foster The People, trio formé en 2009 à Los Angeles et mené par Mark Foster, sortait Torches, excellent album électro-pop. Mais cela fait 3 ans que l'on a pas entendu et attendu les américains. Foster The People annoncent leur retour en publiant un teaser sur leur site officiel.

La vidéo qui dure 45 secondes annonce ainsi un nouvel et second album, initialement attendu pour 2013.