"Do What U Want" de Lady Gaga avec Christina Aguilera ce lundi soir dans 100% Ouest

Tout est né de le prestation des deux chanteuses sur le plateau du célèbre télé-crochet "The Voice US". Lady Gaga actuellement en pleine promotion de son dernier album "Artpop" a interprèté son nouveau single "Do What U Want". Pour assurer la finale du show américain, la chanteuse a proposé à Christina Aguilera d'interpréter son dernier extrait. Un moment très apprécié par les fans et les deux chanteuses qui ont décidé de le sortir en single.

Découvrez ce soir la nouvelle version de Lady Gaga "Do What U Want" en duo avec Christina Aguilera ce lundi soir à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.