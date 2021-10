Les soldes d'hiver : d'abord en centres commerciaux, après sur internet

Les soldes sont une bonne occasion de faire des économies. C'est pourquoi 51,9% des consommateurs ont attendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour acheter certains articles, comme des vêtements, des chaussures, du linge ou des équipements pour la maison.

Au total, les Français dépenseront en moyenne 200,16 euros, soit un budget en baisse de 10% par rapport à 2013. 26,3% des personnes interrogées ont déclaré en effet réviser à la baisse leur bourse réservée à cet événement fédérateur, qui devrait réunir plus des trois-quarts des consommateurs (77,7%).

Cette étude a été réalisée les 2 et 3 janvier 2014 auprès d'un échantillon de 1.650 personnes âgées de 18 ans et plus.

Les soldes d'hiver se dérouleront du mercredi 8 janvier au mardi 11 février 2014.