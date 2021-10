On attend ce lundi 6 janvier, le délibéré du conseil de Prud'hommes de Caen concernant les plaintes de 296 salariés de Carrefour. Ils réclament le paiement de leur temps de pause et le remboursement des frais de nettoyage de leurs vêtements de travail... Il y a deux semaines, la Cour d'appel de Douai avait donné raison à plus de 500 salariés en exigeant de la marque la rémunération de leur temps de pause.