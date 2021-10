Caen donne de la voix pour Viva Voce

Si les amateurs de musique baroque seront ravis de venir écouter le Stabat Mater de Pergolèse ou l'Opéra Didon et Enée de Purcell, chacun appréciera de passer un soir dans l'ambiance jazz londonienne apportée par les Swingle Singers, ou voyager en Espagne à travers les âges avec le programme concocté par l'ensemble caennais De Caelis. Sans oublier la venue exceptionnelle de la mezzo-soprano colorature Isabelle Druet, Lauréate dans la catégorie Révélations Artistes Lyriques de l'année aux Victoires de la musique 2010, pour un récital chant et piano autour des plus grands airs de mélodies et d'opéras dans un programme intitulé 'Portraits de femmes”.





Comme les années précédentes, le Festival se déroulera en deux temps : Un programme Off à 18 heures, réunissant des chorales amateurs de la Région, et un programme In à 20 h30 mettant en scène des ensembles professionnels régionaux,nationaux et internationaux.





Pratique : Retrouvez le détail de la programmation sur www.vivavoce.fr







