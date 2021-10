Vibrez au son du Rast'art festival

Pour la première fois dans l'agglomération de Caen, le Rast'Art festival proposera du vendredi 25 au dimanche 27 juin un week-end d'échange et de découverte de la culture Reggae. Et c'est dans le respect de cette culture que l'association organisatrice de l'évènement, le Collectif Rast'art, veut mettre en oeuvre les notions universelles d'unité, de partage, de solidarité, de confiance et d'engagement grâce aux envies et savoir faire de chacun.



Pendant ces trois jours, la journée est consacrée à la détente avec des ateliers artistiques et sportifs : poterie, peinture, expo photo, activités pour enfants. En soirée, des concerts des figures du Reggae bas-normand tels que Natural B, Kingsta ou Jean-Paul Dub viendront rythmer et réchauffer l'ambiance de Sannerville. À noter que le dernier soir, c'est à vous de jouer en ramenant vos instruments pour un concert improvisé.





Pratique : À Sannerville, 2 euros, gratuit avant 19h.



