Sortir en région: vendredi 3 janvier

CALVADOS

Le comité de jumelage Italien Arromanches-Dongo vous invite à célébrer la Befana ( épiphanie Italienne ) dimanche à partir de 15h à lasalle des fêtes d’Arromanches. La légende raconte qu’une gentille sorcière appelée Befana distribuait des cadeaux aux petits enfants… Durant cette après midi récréative, les enfants écouteront cette fameuse légende de la Befana.

La gentille sorcière distribuera ensuite des cadeaux aux enfants de moins de 12 ans accompagnés (les enfants restent sous la responsabilité des parents). Puis tout le monde chantera et dansera. Goûter avec dégustation du gâteau traditionnel : Le Panetone. C'est dimanche à Arromanches à 15h.







Ron "Bumblefoot" Thal, leader guitariste des Guns N' Roses, sera à Caen à l'Orient Express demain samedi ! Il viendra pour une master class suivie d'un concert le soir même. Une séance de dédicaces est prévue à 14h30 chez Lordel Music. Puis à 16h, la master class, et le concert commence à 21h. L'entrée est de 3€.

MANCHE

Toute cet après midi de vendredi, le centre aquatique du pays saint lois convie les petits et grands à participer à « Thetys aquafungames », autrement dit d'énormes structures et jeux gonflables seront disposés dans la piscine et des animations seront proposés à tous. Une après-midi familiale et conviviale à vire de 14h à 19h.







Demain samedi, Tendance Ouest se mobilise pour vous faire vivre en direct et en intégralité les 32ème de finale de la coupe de France entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et le RC Lens au stade René fenouillère d'Avranches. Un événement entre le club normand en CFA et le club nordiste de ligue 2. RDV dès 11h45 sur notre antenne avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé pour suivre la rencontre. Coup d'envoi à 12h au stade René Fenouillère.

ORNE

Samedi 4 janvier - Trophée Yann Courville organisé par l'US ALENCON Football au Gymnase LOUVRIER.







Dimanche à 17h - Concert du Nouvel An viennois à Alençon. L’orchestre symphonique du CRD vous donne RDV pour un concert du Nouvel An pensé dans la pure tradition du célèbre orchestre de Vienne. C'est à la halle aux toiles, l'entrée est libre et gratuite.