Voitures incendiées du Nouvel An : en baisse en Seine-Maritime

Ainsi, dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, seulement 19 voitures ont été brûlées dans certains quartiers sensibles de Seine-Maritime, majoritairement dans les agglomérations du Havre et de Rouen. En 2012, les autorités en avaient recensé 23. "Le préfet Pierre-Henry Maccioni se réjouit de cette évolution et tient à féliciter les forces de l'ordre et les pompiers", indique-t-on à la préfecture de Seine-Maritime.

Lors de cette même nuit, les policiers et les gendarmes ont effectué 1 619 contrôles alcoolémie sur les routes, notamment à proximité des discothèques. Trente-neuf automobilistes étaient en infraction, précise la préfecture.