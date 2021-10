Tables rouennaises : Les Deux Rois, cadre élégant et cuisine raffinée

Derrière une belle façade de pierre se cache un restaurant au décor sobre dominé par le gris et le rouge. Ces deux couleurs, baignées d’une lumière abondante, tissent une ambiance simple et chic où l’on se sent bien. L’accueil est souriant, le service, efficace et discret. On nous installe dans la grande salle, habitée par des conversations feutrées.

Frais et de qualité

Pour éveiller l’appétit, la carte propose un choix varié de Tapas à 3€. Un ravioli de volaille aux petits légumes avec une sauce Yakitori est un délicieux moyen de se lancer. Nous opterons ensuite pour le plat du jour à 13€. Il est composé de côtelettes d’agneau cuites à la perfection, légèrement grillées, accompagnées de haricots verts revenus et d’une sauce aux champignons : c’est fondant. Les produits sont frais et de qualité. Le tout est arrosé d’un verre de Bourgogne blanc (5€) qui fini d’éveiller les saveurs. Le bouquet final, mon pêché mignon, un vrai gros baba non pas au Rhum mais au Calvados entouré d’un coulis de fruits rouge que je vous conseille vivement. Avec le café, la note ne dépasse pas les 30€, c’est un bon rapport qualité-prix que l’on vous conseille.

Pratique. Les deux rois, 15 place de la Pucelle à Rouen. Tel. 02 35 14 50 50.