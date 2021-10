La 21e saison du Zénith de Caen

Gad Elmaleh en ouverture

Mi-décembre, il a fait la une de l’actualité avec sa compagne, Charlotte Casiraghi, princesse de Monaco, à l’occasion de la naissance de leur fils : Raphaël.

La paternité, une deuxième fois ? Pas de quoi freiner le phénomène Gad Elmaleh qui s’apprête à faire rire le public du Zénith de Caen, le jeudi 9 janvier prochain. L’humoriste franco-marocain présentera son dernier one man show “Sans Tambour”, alors qu’il n’est pas remonté sur scène seul depuis “Papa est en haut”, il y a cinq ans. La célébrité au quotidien, son enfance au bled, les dissonances entre les hommes et les femmes ou encore les travers symptomatiques du peuple français : autant de thèmes qui promettent un spectacle riche, à en pleurer de rire ! Et pour les suivants, il y fort à parier que la vie proche de la famille princière devrait inspirer Gad Elmaleh.

Pratique. Gad Elmaleh sur la scène du Zénith, jeudi 9 janvier, à 20 h. De 54,50€ à 62€. www.zenith-caen.fr.

2014 sous le signe de l'humour

Le début d’année au Zénith est marqué du sceau de l’humour, avec une succession de spectacles alliant plaisir, esprit et dérision. Morceaux choisis.

A noter aussi les spectacles de la nouvelle génération d’humoristes, Olivier de Benoist (23 janvier) et Jérémy Ferrari (5 février).

Pierre Mazar, le personnage égocentrique, tyrannique et homosexuel imaginé et joué par Pierre Palmade sera de retour le dimanche 9 février à 16h dans Le Fils du Comique. Sa dernière lubie : il veut un fils. Le problème : il l’a promis à deux femmes, or l’une d’elle est sa meilleure amie, et l’autre, actrice de sa prochaine pièce. Que faire? On peut prévoir des scènes alambiquées et des personnages au caractères forts.

Le mercredi 19 février à 20h, la comédie à succès Les Hommes viennent de Mars les Femmes de Vénus revient sur les planches pour un deuxième volet. L’auteur Paul Dewandre y développera ses sujets de prédilection: les hommes, les femmes, les couples. De nouvelles situations de couples ou familiales seront décryptées, quand les enfants s’en mêlent...

Programme du premier trimestre

Janvier

- Olivier de Benoist, Fournisseur d’excès, Jeudi 23 à 20h30 (42€/38€)

- Marc-Gilbert Sauvajon, Pierre Palmade, 13 à table, Samedi 25 à 20h30 (43€/39€)

- Cirque Phenix, L’empereur de Jade, Dimanche 26 à 17h (50€/35€)

- Concert du Nouvel An, Valses de Vienne, Mercredi 29 à 15h et 20h30 (48€/44€)

- Franck Dubosc, A l’état sauvage, Jeudi 30 à 20h30 (39€)

Février

- Chantal Goya, La planète merveilleuse, Samedi 1er à 15h (40€/32€-28€)

- Dani Lary, Retro Temporis, Dimanche 2 à 16h30 (46€/25€)

- Jeremy Ferrari, Cet homme va trop loin, Mercredi 5 à 20h30 (39€/29€)

- D.I.S.C.O., Samedi 8 à 20h (59€/37€)

- Les Bodin’s, Retour au pays, Mercredi 12, Jeudi 13, Vendredi 14 à 20h30 (37€/25€)

- Léon Minkus, La Bayadère, Jeudi 27 à 20h (58€/39€)

Mars

- Stromae, Samedi 15 à 20h (complet)

- Christophe Maé, Mardi 18 et Mercredi 19 à 20h (65€/39€)

- André Rieu, Jeudi 20 à 20h (79€/52,50€)

- Voca People, Vendredi 21 à 20h (44€)

- Frédéric François, Samedi 22 à 20h30 (65€/40€)