Handicap : un orgue sensoriel au conservatoire de Caen

“Grâce à des capteurs de mouvements et de pression, il permet à toute personne, quelque soit son handicap, de participer à un projet musical”, explique Laurent Lebouteiller, coordinateur du centre de ressources Régional handicap musique, danse et théâtre. “Les capteurs peuvent être placés sous la main ou sur le menton. Pourquoi pas aussi via un capteur buccal. Il n’y a pas d’impossible avec ce type d’instrument”.

Tête à tête pédagogique

Grâce à un dispositif de musique assistée par ordinateur, l’élève peut dès lors composer ou reprendre des musiques, les structurer sur un séquenceur et, piste à piste, faire évoluer son projet. “C’est une approche vraiment ludique, cela permet même à l’enfant de travailler en tête à tête pédagogique”, souligne Laurent Lebouteiller.