Dématérialisation : les collectivités gagnent du temps

Le Conseil régional a choisi, il y a un an, d’y aller à petits pas. “Six membres de la commission finance ont expérimenté, via des tablettes, un dispositif de délibérations en temps réel. En mai, nous avons estimé que l’essai était concluant et nous l’avons généralisé”, explique Gaëlle Pioline, vice-présidente. Les élus et les services ont été dotés d’iPad. Un investissement de 34 000€. “Mais cela représente pour la collectivité le gain d’un mi-temps, soit 15 000€. Nous économisons aussi 12 500 € de papier. L’équivalent de 600 000 feuilles ou de 75 arbres ! Nous avons estimé que le retour sur investissement ne prendrait pas plus d’un an et demi”.

La tablette : pas si simple !

A la Ville, la démarche est analogue quoique moins aboutie. “Les dossiers papiers ont vocation à disparaître”, relève Marc Levilly, conseiller municipal. “C’est devenu anachronique. Certains groupes politiques ont choisi d’équiper leurs membres” mais la généralisation n’est pas à l’ordre du jour. “Se servir d’une tablette, ça n’est pas simple pour tout le monde. Et ça n’est pas qu’une question d’âge !” En revanche, la mairie est pionnière dans la dématérialisation des services au public.

L’APA en un clic

Le Conseil général a quant à lui lancé, en octobre dernier, un service en ligne inédit en France : “l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) en un clic”. “Il permet de simplifier la procédure pour les demandeurs, grâce à la diminution du nombre de pièces justificatives. Nous sommes sur une logique déclarative, avec contrôle d’un travailleur médico-social”, explique Franck Lemenais, directeur de l’autonomie dans le Calvados. Coût pour la collectivité : 130 000€. Avantage pour les bénéficiaires : une diminution du délais de traitement des dossiers d’une quinzaine de jours.