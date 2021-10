Rétrospective : l'année 2013 à Caen

Janvier

Le 11 janvier, le visage du futur palais de justice caennais est dévoilé. Avec une surface de 5 500 mètres carrés sur cinq niveaux, il comptera six salles d’audience. Son ouverture, sur la Presqu’île, est prévue pour le troisième trimestre de 2015.

Février

Samedi 16 février, la caserne Claude Decaen est inaugurée. Le bâtiment, construit au début du XXe siècle, accueillait le 43e régiment d’artillerie. C’est aujourd’hui le pôle de vie des quartiers de la Rive Droite.

Mars

Mardi 12 mars, Caen se réveille sous un épais manteau de neige. Un épisode sans précédent. La capitale régionale est paralysée. A la mi-journée, le toit du hall 2 du Parc des Expositions s’effondre.

Avril

Ce n’est pas un poisson. Le 1er avril, de nouvelles règles en matière de collectes des poubelles s’appliquent à l’échelle de l’agglomération. De dysfonctionnements en couacs, c’est la débandade. Le 29 du même mois, Philippe Duron, président de Caen la mer, présente ses excuses.

Mai

Mardi 14 mai, la galerie commerciale du nouveau quartier des Rives de l’Orne ouvre ses portes: 75 boutiques sur 25 000 m2.

Juin

Jeudi 13 juin, les plages de Ouistreham sont désignées pour accueillir les commémorations officielles du 70e anniversaire du D-Day.

Juillet

Le 22 juillet, 60 mm de pluie en 1h30: les inondations provoqueront des millions d’euros de dégâts, dans la capitale régionale.

Août

Mardi 20 août, la direction du groupe Volvo, propriétaire de Renault Trucks, annonce la relocalisation de l’assemblage de pièces destinées à la construction de cabines de camions, sur le site de Blainville. A la clé, 2700 emplois conservés et 5 emplois créés.

Septembre

Samedi 14 septembre, le Palais Ducal, emblème du Caen de Guillaume le Conquérant, est inauguré après plus d’un an de restauration.

Octobre

Le dimanche 13 octobre, le Stade Malherbe fête ses 100 ans en battant le Milan AC devant 14 000 personnes au stade Michel d’Ornano (3-0). Le jeudi 31 octobre, le nouveau centre commercial Mondevillage ouvre ses portes face à Mondeville 2.

Novembre

Le 29 novembre, l’Atelier des Créateurs ouvre à Caen: une pépinières d’entreprises pour les artisans. Un concentré de talents !

Décembre

Lundi 2 décembre, par écrit, la ministre de la Santé, Marisol Touraine confirme la reconstruction du CHU de Caen. Elle évoque même une “impérieuse nécessité”.