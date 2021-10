Cinéma : fréquentation en hausse de 16% à l'Omnia République de Rouen

En 2013, l'Omnia-République a attiré 143.000 spectateurs, soit une fréquentation en haisse de 16% par rapport à 2012. "Le bilan est excellent. L’Omnia vient de terminer l’année 2013 en beauté en enregistrant sa meilleure année depuis son ouverture", se réjouit Hervé Aguillard, le directeur des lieux. "Non seulement la salle art & essai de la rue de la République est le seul établissement en hausse de fréquentation sur l’agglomération, mais l’Omnia voit également sa part de marché faire un bond. Ce qui nous conforte dans l’idée que cette salle a trouvé sa place au coeur de la vie culturelle de Rouen. L’Omnia peut ainsi envisager plus sereinement son avenir dans la perspective du renouvellement (espéré) de sa mission auprès de la Ville de Rouen et des futurs travaux qui donneront l’élan supplémentaire à la réussite des objectifs du projet..."

L'équipe actuelle, emmenée par le groupe Noé Cinémas, aux manettes de l'Omnia depuis 2010, est favorite à sa propre succession pour la délégation de service public, que la Ville a eu l'obligation de remettre en jeu suite à un vice de forme dans la procédure initiale. Le résultat de l'appel à candidatures sera connu en ce début d'année.