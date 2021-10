Meeting d'Hérouville : des records malgré le vent

Kim Collins, champion du Monde de la distance en 2003, a remporté le 100 mètres, non sans difficultés toutefois. Comme ses camarades, l'Antillais de Saint-Kitts-et-Nevis a disputé une course et demie. Ce dernier n'avait pas entendu le deuxième coup de pistolet, signalant le faux-départ de l'un de ses adversaires. 'J'ai couru 60 mètres avant de m'arrêter, a-t-il regretté. J'étais fatigué ensuite.” Il s'en est sorti en 10”38, soit un petit centième de moins que le Marocain Aziz Ouhadi. En revanche, Damu Cherry, quatrième des Jeux Olympiques de Pékin, a fait forte impression sur le 100 mètres haies, bouclé en 12”90. Son sourire a également conquis l'assistance. Côté français, seule Johanna Danois est parvenue à boucler son épingle du jeu en remportant le 200 mètres. Onze nationalités différentes ont triomphé et cinq records du stade ont été battus en l'espace d'une soirée. Beau palmarès pour cette édition 2010 !



