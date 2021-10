Nous sommes désormais 1 475 684 Bas-Normands

Ce chiffre correspond à la nouvelle "population légale" de la Basse-Normandie. Les populations légales font référence dans plus de 350 dispositions législatives ou réglementaires liées à la vie des communes et de leurs administrés (finances locales, vie municipale, fonction publique territoriale, etc.).

Au 1er janvier 2009, la Basse-Normandie comptait 1 470 880 habitants, soit une augmentation de 0,3% en deux ans. Evolution stable par rapport à 2006. Le Calvados dans son ensemble fait partie des départements qui ont vu augmenter leur population de 0,2 à 2%, quand l'Orne perdait des habitants. Le secteur le plus touché par la désertion géographique en Basse-Normandie concerne l'agglomération de Cherbourg.

[pdf1]