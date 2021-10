Sortir en région : mardi 31 décembre

CALVADOS

A quelques heures du réveillon ce mardi, Deauville présente sa grande parade ! A 17h30, un spectacle de rue fantastique, surréaliste, poétique et festif, qui traverse la ville depuis la Place Yves Saint-Laurent jusqu’au Bassin Morny pour un final exceptionnel dans les airs. Le Cheval Roi sera le maître de cette cavalcade, préambule à une année d’événements qui honoreront la passion de Deauville pour le cheval. Elle est signée par la Compagnie Transe Express, connue dans le monde entier pour savoir mettre en scène l’imaginaire. Une création inédite imaginée pour Deauville labellisée et soutenue par les Jeux Equestre Mondiaux. RDV à 17h30.



De nombreuses animations sont organisées pour le réveillon. Par exemple à Caen, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ce mardi soir Le What's vous accueille pour une soirée forte en émotions. Plongez vous le temps d’une soirée dans des univers généralistes. 1 Bis Avenue de Tourville 14000 Caen

MANCHE

Ce mardi soir venez fêter la nuit de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de St Georges Montcoq. Une soirée organisée par Hacienda Productions et animée par le Dj Alpha Music New. Un menu à 65€ sera servi par le traiteur Philippe Lecordier. Rendez-vous à 20h30.



Beaucoup d'autres réveillons sont organisées dans le département. Les restaurants vous accueillent avec des menus spéciaux et les clubs avec des soirées spéciales. La Taverne à Saint Hilaire du Harcouet vous prévient que tous les éléments vont se déchainer dans le club : orages, vent , brouillard et neige. D'autres animations sont prévues comme une distribution de cadeaux, un cracheur de feu, le petit dej offert.. .



A l'Agrion à Ver : Confettis, Cotillons, Soupe a l’oignon..... L'entrée est gratuite jusqu'à 23h30 puis au même tarif que le samedi ensuite. Ouvert jusqu'à l'aube AVEC 3 SALLES 3 AMBIANCES.



Enfin à l'Echo du lac à Torigni sur Vire, c'est soirée projet R. Cotillons, red cup us, open sucré, champagne showers, canons à neige, petit déjeuner et beaucoup d'autres surprises. Entrée offerte avant minuit puis au tarif habituel du samedi soir.



Bonne fin d'année 2013 !

ORNE

Mardi soir, vous serez nombreux à fêter la Saint Sylvestre et cette nouvelle année 2014. Pour vous aider à faire la fête en toute sérénité, la protection civile d'Argentan lance son opération Saint Bernard pour la 10ème année. Les appels peuvent être faits entre 20h et 8h du matin, dans un périmètre de 30km autour d'Argentan. Appelez au 02 33 67 23 93 ou au 06 15 26 51 54.



Jusqu'au dimanche 5 janvier, la Patinoire sous la Coupole vous accueille à la Halle au Blé d'Alençon. C'est ouvert tous les après-midis de 14h à 19h sauf mercredi. Nocturne jusqu'à 22h les vendredis.



Réveillon chic, petit déj offert. Revivez les meilleurs hits 2013 durant toute la soirée organisée au Bayokos, dans le centre ville d'Alençon. RDV à partir de 23h00 mardi pour écouter Disco, Soul, Rnb, House, ou encore de la Dance 11 rue halle aux toiles.