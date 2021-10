Caen : elle distribue son courrier en quad !

La plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Verson, près de Caen, vient en effet d'en être équipé. Appelé Quadéo, il est électrique, silencieux et compact. 'La vitesse maximale est de 50 km/h. Je peux faire 25 kilomètres avec et charger 150 kilos de courriers”. Armée de ses 500 lettres quotidiennes en moyenne, Solveig Dhaleine part dans son véhicule et ne manque pas de susciter de l'intérêt à son passage : 'C'est la voiture de Oui-Oui !”, plaisante ses collègues. 'Quadéo intrigue beaucoup”, confie-t-elle. Pour La Poste, il s'agissait de faire un pas écologique supplémentaire avec un véhicule électrique. 'C'est aussi plus sécurisant qu'un deux roues, surtout en hiver”, souligne Solveig Dhaleine.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire