Tribunal de Rouen : elle se servait allégrement sur le compte de la vieille dame

Cette chère Séverine était jugée en son absence pour la falsification et l’usage de 32 chèques, entre janvier 2011 et juin 2012, ainsi que pour abus de faiblesse entre mars et juin 2012 à Sotteville-lès-Rouen. La victime ? Une octogénaire, que la mort de ses fils et petit-fils, avait fragilisée.

Les deux femmes se sont prises d’amitié. La prévenue l’aide et lui tient compagnie au quotidien. Mais, la santé de la dame âgée décline rapidement. Elle souffre désormais d’importants troubles cognitifs. Quand son mari décède, elle perd complètement pied. Elle est alors placée sous tutelle de sa petite-fille. Et c’est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui gère désormais ses biens.

Situation alarmante

En février 2012, le mandataire épluche les relevés de compte de la vieille dame. D’importantes sommes ont été débitées. Elles représentent plus de 26 000€ en 2011, plus de 4 000 € en 2012. Sabine reconnaît l’utilisation des chèques et s’engage à rembourser. Elle reverse 1 500€ sur les 33 585 € dérobés. “J’étais sous le coup d’une saisie. Elle m’aidait à payer mes factures, mes crédits”, avait-elle indiqué au juge d'instruction.

Ainsi, en janvier 2012, la victime l’aurait autorisé à encaisser 2 259€ alors même qu'elle dispose , chaque mois, d'un peu moins de 1 725 € pour vivre. “On ne va pas aider quelqu’un au-delà de ses revenus”, s’étonne, pas dupe, le procureur.

Qu’importe, la bonne amie insiste : “Je remplissais moi-même les chèques mais je le faisais avec son accord. […] Elle ne pouvait pas remplir car elle tremblait de trop” a-t-elle déclaré. “Elle a profité de la situation”, tempête le ministère public. D’autant que l’inculpée avait fait l’objet d’une plainte semblable en 2005. La première victime était une personne qui résidait dans le même quartier. La plainte avait été classée sans suite. L'escroqueuse n'avait écopé que d’un rappel à la loi.

Sabine a été cette fois-ci condamnée à un an de prison par le tribunal correctionnel de Rouen. En outre, elle devra rembourser à la victime les 32 085 € qu’elle lui doit encore.