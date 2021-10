C'est en tant que président du Parti radical et peut-être futur candidat en 2012, qu'il est venu ce jour-là rendre visite aux membres de son mouvement à l'occasion de leur dîner républicain. Après un tour d'horizon des grands enjeux écologiques, sociaux et économiques, il a réaffirmé son soutien à Grégory Berkovicz, président départemental et vice-président national.



