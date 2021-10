Le chômage repart à la hausse en Haute-Normandie en novembre

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a grimpé de 1,4 % au mois de novembre en Haute-Normandie, soit 1.371 demandeurs d'emploi en plus par rapport à la fin octobre. En France, la hausse a été plus légère : +0,5%. Dans le détail, la hausse atteint +1,5% en Seine-Maritime et +1,1% dans l'Eure. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a bondi de 5,7% en Haute-Normandie (+5,6% en France métropolitaine).

En revanche, en Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C n'a presque pas évolué (+0,1%), s'établissant à 156.119. A l'échelle nationale, il recule très légèrement (-0,1%).