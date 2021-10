Recycler et offrir une nouvelle vie à son sapin de Noël après les fêtes

Recycler son sapin de Noël est-il un épineux problème ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas le cas, car de nombreuses solutions existent : une fois les fêtes terminées, ce qui devient un déchet vert peut en effet être transformé en compost. Et pour cela, les déchetteries sont d’abord à votre disposition. Elles récupéreront votre arbre gratuitement pour le stocker avec les autres ordures végétales.

Certaines communes prévoient des ramassages spécifiques au pied des habitations durant tout le mois de janvier. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie pour savoir si elle entreprend ce type de collecte et, le cas échéant, pour connaître les dates de passage.

D’autres villes, encore, organisent des points de collecte spécifiques et sachez que certains magasins reprennent les sapins après les fêtes. Ceux achetés dans un célèbre magasin de meubles, par exemple, peuvent être ramenés jusqu’au 14 janvier. Ils seront recyclés en partenariat avec l’Office national des forêts. Et en échange, l’enseigne vous versera 19 euros sous forme de bon d’achat.



Enfin, recycler soi-même son sapin c'est également une solution. Si celui-ci a été acheté en pot, avec ses racines, et que vous disposez d’un jardin, pourquoi ne pas le replanter ? De cette manière, vous embellirez votre espace vert et disposerez d’un arbre pour l’année prochaine. Autre idée : récolter les aiguilles qui serviront à pailler efficacement votre potager. Quant au bois, ceux qui sont équipés d’une cheminée peuvent l’employer comme combustible.

Utiliser son "Sac à sapin"



Le Sac à sapin d'Handicap International, disponible dans les grandes surfaces, jardineries ou encore chez les fleuristes, permet d'emballer son sapin facilement. Entièrement biodégradable, il est labellisé "OK compost" et peut être accepté en déchetterie avec les déchets verts. Il est proposé au prix de 5€. Une partie de ce coût - 1,50€ minimum - est reversé à l'association Handicap International afin de financer des actions sur le terrain.