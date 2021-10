Il la tue avec une faux à Vire

Les faits auraient eu lieu sur la commune de Saint-Germain-de-Tallevende, dans l'agglomération viroise, lundi 21 juin. Il est bien entendu encore un peu tôt pour que l'auteur présumé, la soixantaine, soit reconnu coupable de ses gestes, mais les faits qui se dessinent sont sordides.Il aurait tué une femme à l'aide d'une faux. La victime, âgée de 58 ans, vivait apparemment avec lui.

Le plus difficile commence pour les autorités. Elles vont devoir établir si oui ou non, l'auteur présumé a agi avec préméditation, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à un tel acte. Quel type de relation entretenait-il avec sa victime ? Etait-elle sa compagne ou juste une locataire ? La dureté de la sanction dépendra du caractère prémédité ou non de l'acte. Rapidement arrêté, le suspect aurait reconnu les faits selon la gendarmerie de Vire. Le parquet de Caen est désormais en charge de l'affaire.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire