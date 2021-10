Les feux d'artifice du nouvel an 2014

Dubaï

Après une année riche en célébrations, dont la récente attribution à Dubai de l'organisation de l'exposition universelle 2020, l'émirat souhaite terminer 2013 en apothéose. Le show pyrotechnique du 31 décembre a pour ambition d'être reconnu comme "le plus grand feu d'artifice au monde" par le Guinness Book. Pendant 20 minutes, il illuminera les plus célèbres édifices comme l'archipel de Palm Jumeirah, les îles The World et les fastueux hôtels Burj Al Arab, Madinat Jumeirah et Jumeirah Beach. 450.000 fusées seront tirées pour s'étendre jusqu'à 100 km au large des côtes.

Hong Kong

Hong Kong voit plus grand cette année pour son show de la Saint-Sylvestre. Le traditionnel feu d'artifice sur la baie Victoria embrasera tout le ciel, réparti progressivement sur six niveaux au rythme de la musique. Le coup d'envoi sera donné à minuit dans le quartier de Tsim Sha Tsui, sur Kowloon, puis traversera la baie pour terminer au-dessus du Hong Kong Convention & Exhibition Center, situé dans le quartier de Wanchai.

Barcelone

La ville catalane propose un spectacle inédit pour le passage à 2014. Préparé par la compagnie Fura dels Baus, ce grand show mêlera effets pyrotechniques, jeux d'eau et musique devant les célèbres fontaines magiques de Montjuïc. Au centre du spectacle, un géant de fer de 15 mètres de haut, El Ser del Milenio, symbolisant l'esprit de Barcelone.

Marseille

La ville phocéenne terminera en beauté son année de capitale européenne de la culture par le dernier volet du spectacle son et lumière concocté par le Groupe F. Tout au long de l'année, ce show de performances pyrotechniques, mêlant jeux de lumières et d'eau, musique et conte s'est produit en territoire provençal, sur le Rhône à Arles, dans les calanques de Cassis ou encore sur l'île d'If. Il se clôturera par un dernier épisode inédit ce 31 décembre sur le Vieux-Port de Marseille, à 19h.

New York

Un million de personnes sont attendues à Time Square pour fêter le passage à la nouvelle année. L'incontournable rendez-vous new-yorkais de la Saint-Sylvestre est rythmé par le fameux "ball drop" qui décompte les douze coups de minuit sous la ferveur populaire. Pour admirer les feux d'artifice, il faut se rendre du côté de Brooklyn à Grand Army Plaza, ou encore à Manhattan.