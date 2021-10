Le chanteur rwandais exprime pour la première fois le désir de retourner un jour au Pays des mille collines à travers cet son sixième opus. Entre hip-hop et soul, R&B et pop, rap et reggae, l'album de Corneille nous séduit. Découvrez ce soir le nouvel extrait du chanteur : "Les sommets de nos vies".

