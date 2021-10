Tempête Dirk, reprise progressive des trains entre Cherbourg et Caen

"Un premier train est parti de Cherbourg pour Caen vers 8H30. Dans l'autre sens, le premier train Caen-Cherbourg est prévu pour 9H00", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF.

Une soixantaine de trains ont été affectés par l'interruption du trafic liée à la chute d'un arbre dans le Calvados sur la ligne Caen-Cherbourg, selon la même source.

L'interruption était quasi totale depuis lundi 15h15. Un train a profité d'une accalmie pour partir de Cherbourg lundi à 20h00 et rejoindre Caen, selon la SNCF.

La compagnie de chemin de fer table sur un retour progressif à la normale durant la journée.

Douze cars ont été affrétés lundi par la SNCF entre Caen et Cherbourg et au moins deux mardi matin tôt entre Cherbourg et Caen, a ajouté le porte-parole.

Un train Trouville-Deauville et un Paris-Le Havre ont en outre dû être annulés mardi matin à cause d'arbres sur la voie et un Granville-Paris affichait une heure vingt-cinq de retard.

Avec AFP.