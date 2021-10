Skip The Use dévoile son nouveau clip, découvrez-le

Après avoir cartonné avec leur single Ghost et Cup Of Coffee, le groupe de Rock de l’année s’apprête à faire un retour du tonnerre ! Skip The Use ce sont plus de 90 000 exemplaires en France de leur deuxième album "Can be late" et élu en prime meilleur album rock de l’année lors des dernières Victoires de la Musique.

La bande lilloise a annoncé la sortie de lson prochain album en 2014 qui risque de faire une entrée fracassante dans les charts. En attendant de tenir en haleine le public, Skip The Use dévoile le clip de leur tout nouvel extrait : Nameless World. Découvrez-le sur tendanceouest.com.