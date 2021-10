Rouen : la lutte contre les hold-up est renforcée

Les services de police et de gendarmerie multiplient en ces veilles de Noël les patrouilles dans les zones commerciales à Rouen comme dans l'ensemble des centres-villes du département. Les magasins jugés les plus sensibles comme les bijouteries ou ceux de produits multimédia sont particulièrement surveillés. L'objectif des forces de l'ordre est de rassurer les commerçants et le grand public en cette période de fêtes pendant laquelle beaucoup d'argent circule. Et de dissuader de possibles braqueurs.