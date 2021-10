Vos idées de sorties du week-end du 21 et 22 décembre

MANCHE

Dernier week-end d'animations organisés par Saint-Lô Commerces à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce samedi, des sculpteurs de ballons prendront place devant Planet'R et rue Maréchal Leclerc pour sculpter des chiens, des chats, ou encore des fleurs et des cœurs, rendez-vous entre 14h30 et 18h. Dimanche, il y aura des échassiers, des jongleurs, des mascottes, des lutins de Noël ou encore un orgue de barbarie, de la place du Grand Balcon à la maison du Père Noël, c'est de 15h à 18h30. Et lundi à partir de 17h, venez admirer la fontaine lumineuse sur la façade de la mairie. Tout est gratuit.

Ce samedi, une grande soirée "années 80" est organisée en guise de final de la quinzaine de l'Union des commerçants. A la fin du concert, le tirage de la tombola désignera le grand gagnant de la maison mise en jeu. A 20h, le gymnase accueillera Lio, Les Avions et Philippe Cataldo. En plus du concert, dédicaces et photos sont programmées. Prix d'entrée : 15 € par personne, moitié prix pour les enfants de moins de dix ans.

Coutances fête Noël. Ce samedi venez assister au spectacle de Mademoiselle Confetti et demain spectacle des ramoneurs. Profitez également du marché de Noël et de l'embrasement de l'hôtel de ville qui a lieu ce dimanche à 19h30 place du parvis.

CALVADOS



Ce samedi c'est la fête du court-métrage à Ver-sur-Mer. L'Office de tourisme participe pour la première fois au jour le plus long et a décidé de dédier cette journée aux enfants de 2 à 16 ans. Une 20ène de films projetés de 13h30 à 17h, avec différents thèmes abordés. C'est gratuit.



Tout ce week-end, le grand cirque de Noël de Caroline Marx s'arrête au Zénith. "La jeune trapéziste de la troupe, découvre en ouvrant ses cadeaux que les jouets qui y sont enfermés, se mettent en mouvement comme par magie sitôt les paquets ouverts. Heureusement que le père Noël et la Magicienne, marraine de la jeune fille vont tout mettre en œuvre pour l’aider à retrouver ses cadeaux qui étonnamment disparaissent les uns après les autres !". C'est ce samedi à 17h15 et dimanche à 10h30 et 17h30.

Samedi et dimanche, Luc-sur-Mer se pare de ses habits de Noël et vous convie à "Noël en lumière". Vous assiterez à l'illumination du parc de la Baleine et de la mairie. Et pour cette 3ème édition, de nombreux spectacles sont au programme : échassiers lumineux, maquillage, sapins de Noël qui marchent et distribuent des surprises, venue du Père Noël, jonglage de feu. Le programme complet est à retrouver sur tendanceouest.com

Jusqu'à mardi, Bayeux fête Noël. La Père-Noël va déambuler dans les rues du centre-ville et en périphérie accompagné de Baptiste le Magicien. Venez faire un tour sur le marché de Noël et assistez au spectacle "La grande illusion" ce samedi à 16h.

ORNE

Comme chaque année, la Ville de Sées offre à tous les enfants sagiens et des environs un spectacle à l'occasion des fêtes de Noël. Dimanche, venez donc voir : "Un Goufignol facétieux pour un curieux magicien". Les enfants découvriront plusieurs tours d’illusions et pourront en réaliser eux-mêmes, sous l’oeil attentif et moqueur de l’assistant du magicien : le Goufignol. Du plus simple au plus inventif, chaque tour surprendra l’auditoire. A l’issue de la représentation, c’est dans la bonne humeur qu’un goûter sera servi à tous et que l’invité d’honneur fera son apparition. RDV au centre polyvalent à 15h.

Ne manquez pas "Les contes du petit bois" avec goûter, ce samedi à 15h30 à la Cidrerie traditionnelle du Perche ! Les deux comédiennes-conteuses mêlent contes, jeux d'ombres, chants et objets, pour que chaque histoire attire les yeux et les oreilles des jeunes spectateurs.

Ce week-end rendez-vous à Bagnoles-de-l'Orne pour profiter du marché de Noël et des animations proposées par l'Union des Commerçants. Samedi et dimanche rendez-vous également chez vos commerçants pour participer à la tombola et gagner par exemple une TV led, un ordinateur portable ou encore un Ipad.