Mode : le froid est là, l'hiver approche... 

Esprit de Noël

Nos beaux jacquards d?inspiration nordique sont de rigueur. (photo 1) La nouvelle collection Petit Bateau au doux nom de Pastel Scandinave nous le rappelle : on s?amuse tout en restant bien au chaud, à l?intérieur. Jacadi aussi transforme vos poussins en petits Scandinaves.

Pour finir en beauté

Ce soin du visage très concentré, de la gamme Benefit San Francisco, apporte une hydratation totale pour une peau éclatante immédiate et à long terme. Parfait pour la saison froide qui commence. (photo 2)

Le gris en harmonie

La marque de luxe française l?a bien compris, le gris n?est pas triste. (photo 3)

A travers cette campagne automne-hiver 2013, Givenchy nous présente un mix d?imprimés. Il est temps d?égayer l?atmosphère : carreaux, fleurs, rayures... tout est permis, même sous la pluie ! La journaliste styliste Carine Roitfeld et sa fille Julia posent pour Riccardo Tisci, le directeur des collections chez Givenchy.

Goûter de Noël

Reprenant la taille exacte d?un vrai Lunch Bag américain (18 cm/11 cm/33 cm), ce sac à main en suédine, façon daim,

de chez Striiiipes, vous suivra partout pour vos sorties shopping, pour aller faire vos courses ou encore pour le goûter des enfants à la sortie des classes. Il est fait main à Paris et livré dans sa boîte avec son certificat d?authenticité !(photo 4)

Jeux d?enfants

Le site Mylittlesquare ouvre désormais sa boutique de Noël en ligne. Des idées de cadeaux, plus sympathiques les unes que les autres. On y retrouve les cahiers de dessins Wee Gallery où on imagine à l?infini des tenues pour Fox et Bunny.

Une idée de cadeaux pour les petits mais aussi pour les grands enfants ! (photo 5)