Ce pôle est construit dans d'anciennes écuries, sur 1400m², face au "Carré du Perche". C'est une première en Basse-Normandie : il regroupera non seulement médecins et kinés, mais aussi bien plus, comme l'explique le docteur Jean-Michel Gal, président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Orne :

Pose de la 1ère pierre du pôle de santé à Mortagne-au-Perche Impossible de lire le son.

Dans l'Orne en 2014, un prochain pôle de santé ouvrira à La Ferté-Macé et d'autres sont en projet sur Argentan/Ecouché, sur Bellême/Nocé, et sur Domfront.