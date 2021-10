Pour le Rouennais Djony, plus caricaturale la vie !

Très jeune, il se découvre un talent pour la caricature. “A huit ans, je dessinais ma grand-mère et on me félicitait déjà pour la ressemblance”, se souvient-il. “Mes dessins servaient aussi sur les flyers pour les kermesses de l’école”. Il fait plus tard la connaissance de son mentor, Jean-Pierre Gamarre, qui l’aide à affiner son regard et sa technique. Il enchaîne aussi les boulots alimentaires : commercial, coursier, assureur... “J’ai fait le guignol partout !”

Le dessin ne le quitte jamais. Il travaille aujourd’hui sur un portrait grand format du chanteur Stromae, collabore parfois avec la presse, est dessinateur d’Assises et réalise des petits strips pour un mensuel spécialisé dans les assurances. “Je m’inspire beaucoup de l’actu pour caricaturer une personne ou une situation mais je peux parfois être techniquement inspiré par un visage”.

“Déranger un minimum”

L’idée de croquer les personnages de Plus Belle la Vie est motivée par l’envie de rendre hommage à cette série à succés. “Six millions de téléspectateurs, ça fait une large cible potentielle !” Une initiative qui n’a pas été du goût des producteurs de la télénovela à la sauce marseillaise. “Qu’importe, ça fait partie du métier. Quand on fait une caricature, surtout si on veut faire passer un message, il faut toujours déranger un minimum”.

Pour la suite, une envie lui tient particulièrement à cœur. “J’aimerais dessiner la vie et la carrière de Jean-Paul Belmondo. C’est un acteur fascinant. Depuis le début de sa carrière, il a eu 1000 visages !” Un véritable défi pour celui qui rêve de “capter le trait et la particularité de chacun”.