Quand le numérique vient au secours des personnes âgées

Aujourd'hui, 22 % des Seino-Marins ont plus de 60 ans et la proportion passera à 30 % en 2030. Devant ce constat de vieillissement de la population locale, le conseil général a adopté un Pack Autonomie.

Le but : mettre l'accent sur les nouvelles technologies pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées à mobilité réduite ou des personnes en situation de handicap et leur rendre la vie plus agréable.

Une étude, d'un coût de 100 000 €, va être menée pendant six mois début 2014 afin de dégager des pistes concrètes et un modèle économique viable. Mais déjà, quelques idées se dégagent. Dans le domaine de la santé, toute la télémédecine est déjà explorée afin, à distance, de mieux suivre un patient.

La domotique, autrement dit la commande à distance de matériel numérique chez soi, devrait également se développer dans les années à venir.

