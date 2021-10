Treize chants décalés pour fêter Noël en musique, selon TimeOut Paris

La playlist de Noël

1. Bob Dylan - "It Must Be Santa"

2. Sufjan Stevens - "That Was The Worst Christmas Ever!"

3. Renaud - "Le Père Noël noir"

4. Insane Clown Posse - "Santa Is A Fat Bitch"

5. Julian Casablancas - "I Wish It Was Christmas Today"

6. Bert Jansch - "In The Bleak Midwinter"

7. Run DMC - "Christmas In Hollis"

8. The Sonics - "Don't Believe In Christmas"

9. Kate Bush - "December Will Be Magic Again"

10. Jethro Tull - "Christmas Song"

11. Pearl Jam - "Let Me Sleep"

12. The Holiday Tribute To Metallica - "For Whom The Bell Tolls"

13. Les Musclés - "Chanson pour le père Noël"

