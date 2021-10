Les cadeaux de Noël pourraient s'offrir en janvier, pour 31% de Français

C'est décidé, 13% de Français comptent offrir leurs cadeaux de Noël au mois de janvier, alors que 18% n'écartent pas l'idée de le faire une prochaine fois. Il y a la crise, mais surtout cette volonté de faire des économies, qui expliquent cette nouvelle habitude. Les consommateurs concernés espèrent en fait profiter des bonnes affaires des soldes. La raison est donc financière et concerne les jeunes de moins de 25 ans (40%) et ceux qui ont plus de difficulté à boucler les fins de mois (38% des inactifs, 34% des ouvriers, 36% de personnes dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1.200 euros).

A noter tout de même que 67% n'envisagent pas d'attendre la fin des fêtes de fin d'année pour offrir leurs cadeaux. 74% des séniors âgés de 60 ans et plus sont particulièrement concernés.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.012 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 anse t plus, interrogés du 13 au 14 décembre 2013.