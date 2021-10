Eglise réformée : 300 familles se retrouvent pour Noël

Pendant les quatre semaines de l’Avent, les réunions se multiplient, “notamment pour se rapprocher des personnes isolées”, explique Thierry Fabian, président du conseil présbytéral de l’église protestante unie de Caen.

Comme chaque année, des temps de célébration et de rassemblement seront proposés au temple de la rue Mélingue, à proximité de la prairie, avec une veillée le 24 à 20h, et un culte plus classique le lendemain à 10h30.

“Notre attention se focalise plus sur le message porté par la naissance du Christ, que sur la crèche”, souligne le pasteur, Christiane Nyangono. Les membres de la communauté vivent cette période de fête au travers de scénettes de Noël, jouées dans le temple, mais aussi grâce à une vente au profit de l’association d’entre-aide de l’église.