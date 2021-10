Les messes de la nuit de Noël dans l'agglomération caennaise

Veillées et messes du mardi 24 décembre

A Caen

. 17h30 Sainte-Claire (Folie-Couvrechef)

. 18h30 Saint-Ouen

. 19h Saint-Etienne (Abbaye-aux-Hommes)

. 19h Sainte-Thérèse

. 19h Saint-Michel (Vaucelles)

. 19h Saint-Joseph (Chemin-Vert)

. 19h Saint-Jean

. 19h Notre-Dame de la Grâce-de-Dieu

. 19h30 Saint-Julien

. 21h Saint-Pierre

. 21h30 Saint-Gilles

. 22h Saint-Gerbold (Venoix)

. 22h30 Saint-Etienne (Abbaye-aux-Hommes)

. 23h Sainte-Famille (13, rue Général Giraud, rite traditionnel en latin)

Dans l’agglomération

. 18h Bretteville-sur-Odon

. 19h Colombelles (Saint-Pierre/Saint-Paul)

. 19h Mondeville (Sainte-Marie Madeleine Postel)

. 19h Hérouville Saint-Clair (Saint-François)

. 19h Fleury-sur-Orne

. 20h Ifs (Notre-Dame de la plaine)



Veillées et messes du mercredi 25 décembre

A Caen

. 9h Saint-Sauveur

. 10h Saint-Étienne

. 10h30 Saint-Joseph

. 10h30 Saint-Jean

. 10h30 Chapelle des Petites Sœurs des Pauvres

. 11h Saint-Pierre

. 11h30 Saint-Étienne

. 19hSaint-Étienne



Dans l’agglomération

. 10h30 Saint-Martin (Giberville)

. 10h45 Saint-Vigor (Louvigny) 0231747201

. 11h Nativité Notre-Dame (Mathieu)

En présence Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque du Calvados

. Le 24 décembre, à 9h30, à la maison d’arrêt de Caen puis à 22h30 en la cathédrale de Bayeux

. Le 25 décembre, à 9h30, au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Caen.

Comme tous les ans, la radio Tendance Ouest retransmet, en direct, la messe de Noël à l’intention des personnes qui ne peuvent se déplacer. Cette année, c’est l’abbaye de Juaye-Mondaye (photo) qui accueillera notre radio. A suivre dès 22h sur 100.2 FM à Caen et dans l’agglomération caennaise et sur 106.1 FM à Bayeux et dans le Bessin.